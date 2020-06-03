Аскет и тулячка вместе не живут. СМИ выяснили неожиданные подробности о браке Петросяна

74-летний юморист Евгений Петросян и его 31-летняя предполагаемая супруга Татьяна Брухунова до сих пор официально так и не подтвердили ни оформление брака, ни рождение ребенка. "Комсомольской правде" удалось выяснить кое-какие подробности этого нашумевшего союза.

По данным издания, Петросян и работающая директором в его театре Брухунова не ведут совместного хозяйства. Об этом "КП" рассказали сотрудники компании, проводившей дезинфекцию в доме, где живут супруги. Как выяснилось, каждый из них живет в своей квартире, но расположены они на одной лестничной клетке. На Татьяну оформлена квартира площадью 232 кв. метра, уточняет издание.

"Когда мы увидели их жилплощадь, сразу стало ясно, что живут они врозь, - цитирует своего собеседника "КП". - Зашли сначала в одну квартиру. Там был Петросян, в домашней одежде, совсем не такой помпезный, как на экране телевизора или на фото в соцсетях. Мы увидели пожилого, уставшего, ссутулившегося человека. Нас он просто не видел. Поздоровался и выбросил нас из головы".

По словам дезинфекторов, в квартире Петросяна все говорит о том, что хозяин педант, соблюдающий идеальный порядок и стремящийся к простоте быта - нет ничего лишнего. У Брухуновой напротив - много безделушек и очень вычурная обстановка. При этом собеседник "КП" отмечает, что в ванных комнатах каждой квартиры всего по одной зубной щетке и в целом никаких признаков, что там живет кто-то еще. Он также рассказал, что видел у Брухуновой женщину, которая готовила еду, а потом отнесла ее в квартиру Петросяну.

"Я бы такую субъективную оценку дал: у него квартира аскета, у нее - тулячки (Татьяна родом из Тулы), - резюмировал источник издания. - Они несовместимы по образу жизни совершенно. Очень разные люди, даже судя по их жилищам. А самое главное, ни в его, ни в ее квартире нет никаких признаков ребенка. Ни памперсов, ни детских погремушек, ничего. Если в квартире дети, это ведь сразу видно".

Сама Брухунова в телефонном разговоре с "КП" на прямой вопрос о ребенке отчитала журналистов: "Вопрос о ребенке - это хамство! На вопросы о частной жизни не отвечаю".

Издание также приводит комментарий юриста, знакомого с делами артиста: "Думаю, Петросян женился на Брухуновой, чтобы иметь под рукой надежное доверенное лицо, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком светиться. Ведь он стал миллиардером не только благодаря юмору". По сведениям юриста, один из банков в Израиле выдал Петросяну депозитный сертификат, равноценный стоимости его имущества, который был обналичен в Великобритании, а деньги пущены в оборот. "То есть миллиард положил - два миллиарда через год взял, - поясняет источник. - Отсюда покупки квартир. Петросян может оформлять их только на людей доверенных, которые не обманут. Брухунова работала у него годами, он ей доверяет. На нее он и оформляет капиталы. Женился он на ней, по-моему, для того чтобы ее контролировать, чтобы она никуда не слиняла. Она у него пока как "депозитарий".

По мнению юриста, совместные путешествия и походы в ресторан - всего лишь пиар-ход, создающий образ счастливой семьи. "Петросян очень осторожный человек. До развода мало кто знал, что он миллиардер. А сейчас все всплыло", - говорит собеседник "КП". Он предполагает, что в ближайшем будущем бывшая супруга юмориста Елена Степаненко устроит ему "налоговый ад".