Актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака. Об этом оба заявили в Instagram. "Ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами", — пояснила Асмус.

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По словам Асмус, решение не было спонтанным. «Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад», — заверила актриса, выразив надежду, что сможет сохранить с Харламовым тееплые дружеские отношения во благо их общей дочери. «Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению», — также высказался Харламов.

Премьера фильма «Текст» состоялась в конце октября 2019 года и сопровождалась онлайн-скандалом вокруг Кристины Асмус, которую раскритиковали и подвергли травле в соцсетях за съемки в откровенных сценах. После этого в Сети заговорили о возможном разводе звезд.