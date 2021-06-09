Асмус рассказала о несчастном браке с Харламовым и намекнула на новый роман
Foto: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с комиком Гариком Харламовым и намекнула на новый роман. Об этом она упомянула в последних публикациях в Instagram.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В одном из постов 33-летняя артистка анонсировала подписчикам съемки новой картины со своим участием. Комментируя проект, знаменитость провела параллели со своей личной жизнью.

"Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история", — подписала запись Асмус.

В последней публикации в Instagram звезда сериала "Интерны" также намекнула фанатам на новый роман. В посте Асмус удивилась, почему поклонники подписываются на ее аккаунт, хотя она не делает того, чего обычно ожидают от звезд. "Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже", — поделилась подробностями актриса.

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись 29 октября 2020 года. Продлившийся семь лет брак расторг мировой суд. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья многократно давал супругам время на примирение.

View this post on Instagram

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Кристина Асмус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов