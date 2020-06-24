Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за подозрений в расизме

Ксения Собчак раскритиковала в Instagram акции в поддержку движения Black Lives Matter. Телеведущая была рекламным лицом Audi в РФ. Компания не приемлет ее поведение, так как отвергает расизм и дискриминацию.

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Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с известной российской телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак после ряда расистских материалов в ее профиле в Instagram. "Известные нам инциденты являются неприемлемыми", - заявил представитель Audi Вернер Нойхольд (Werner Neuhold) в среду, 24 июня, в ответ на запрос информагентства dpa.

Компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", подчеркнул он. Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.

За критику акций в поддержку движения Black Lives Matter

По сведениям журнала Business Insider, в профиле Собчак в Instagram появились материалы с критикой акций в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), проходящих в США. Они начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая. Позднее аналогичные акции против расизма и полицейского насилия прошли в целом ряде городов на нескольких континентах.