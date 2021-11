Автопарк за 10 миллионов фунтов: на чем ездит Елизавета II

Британскую королеву Елизавету II сфотографировали за рулем автомобиля — и сочли это хорошим знаком. Несмотря на то, что по совету врачей она в последнее время перестала посещать очные мероприятия и даже провела ночь в госпитале, 95-летняя королева не отказалась от своей большой страсти — к вождению.

С чего началось это увлечение и какие машины предпочитает королева, рассказывает "Газета.Ru".

Елизавета II была замечена за рулем через три дня после того, как врачи посоветовали ей взять небольшую паузу и отдохнуть. Королева проехалась по территории Виндзорского замка на темно-зеленом универсале Jaguar X-Type Sportwagon. Именно на этой машине монарх любит выезжать за территорию резиденции на прогулку со своими корги.

While some members of the Royal Family literally upgrade their wheels every year, I love the fact that the Queen is still driving around Windsor in a car that was discontinued 10-years ago. pic.twitter.com/ihfy44cJ7S