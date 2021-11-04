Автопарк за 10 миллионов фунтов: на чем ездит Елизавета II

Британскую королеву Елизавету II сфотографировали за рулем автомобиля — и сочли это хорошим знаком. Несмотря на то, что по совету врачей она в последнее время перестала посещать очные мероприятия и даже провела ночь в госпитале, 95-летняя королева не отказалась от своей большой страсти — к вождению.

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С чего началось это увлечение и какие машины предпочитает королева, рассказывает "Газета.Ru".

Елизавета II была замечена за рулем через три дня после того, как врачи посоветовали ей взять небольшую паузу и отдохнуть. Королева проехалась по территории Виндзорского замка на темно-зеленом универсале Jaguar X-Type Sportwagon. Именно на этой машине монарх любит выезжать за территорию резиденции на прогулку со своими корги.

While some members of the Royal Family literally upgrade their wheels every year, I love the fact that the Queen is still driving around Windsor in a car that was discontinued 10-years ago. pic.twitter.com/ihfy44cJ7S — Omid Scobie (@scobie) November 1, 2021



"Пока некоторые члены королевской семьи почти каждый год меняют машины, королева ездит по Винздору на автомобиле, который был снят с производства десять лет назад. Мне нравится этот факт", — написал в Twitter королевский биограф Омид Скоби.

Новая поездка Ее Величества в солнцезащитных очках и платке, завязанном на голове в виде косынки, состоялась всего через неделю после того, как она провела ночь в больнице на медицинском обследовании. В пятницу, 29 октября, Букингемский дворец сообщил, что в ближайшие 14 дней королева не будет лично участвовать в официальных мероприятиях. По словам представителей дворца, доктора порекомендовали ей "выполнять легкие рутинные задачи с возможностью проведения виртуальных аудиенций".

Как пишет британская пресса, тот факт, что после обследования Елизавета II села за руль — знак того, что ее здоровье в порядке. Управлять транспортным средством королева научилась еще в подростковом возрасте в конце Второй мировой войны, работая водителем скорой помощи Женского вспомогательного территориального корпуса (подразделения британской армии). А также автомехаником — 19-летняя Элизабет Виндзор в начале 1945 года прошла шестинедельные курсы и научилась ремонтировать машины.

Королевский протокол предполагает, что Ее Величество должна пользоваться услугами шофера — поэтому водить ей удается не так часто.

the queen driving herself home from church today is currently my favorite internet photograph pic.twitter.com/uPLFb8H2cz — Kate Bennett (@KateBennett_DC) May 7, 2017



Британская пресса — в частности, газета Express — часто вспоминает о курьезах, связанных с любовью Елизаветы II к вождению. Например, о том, как в 2003 году она поразила наносившего ей визит в замке Балморал короля Саудовской Аравии Абдуллу. Тогда британская королева предложила ему прокатиться — ближневосточный монарх был удивлен: в Саудовской Аравии женщинам было запрещено водить до 2018 года. А когда Елизавета II нажала педаль газа, король и вовсе испугался: он не ожидал столь резвой манеры езды от 77-летней королевы. Утверждают даже, что при помощи переводчика он попросил Елизавету II сбросить скорость и сосредоточиться на дороге.

Благодаря особому статусу королеве Великобритании не нужно водительское удостоверение, хотя оно у нее все-таки имеется. Номерные знаки для машин Елизавете II тоже не требуются.

Коллекция автомобилей королевы оценивается в 10 млн фунтов и насчитывает несколько десятков автомобилей: от классических Rolls-Royce до современных Bentley и Land Rover.

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Любимой маркой автомобилей королевы принято считать Land Rover. По подсчетам журналистов, за время правления она приобрела более 30 машин британской марки. Британской чисто технически — компания Jaguar Land Rover с конца нулевых находится под контролем индийского гиганта Tata Motors.

Для государственных процессий королева часто использует особую версию внедорожника Range Rover 2015 года с открытым верхом — для приветствия толпы.

В 2002 году, к 50-летию правления Елизаветы II, Land Rover был разработан автомобиль специально для нее.

У королевы есть и другие машины, сделанные под заказ. Например, лимузины State Limousine британского премиального бренда Bentley (ныне компания также принадлежит иностранцам — на этот раз немецкому Volkswagen Group).

Они были длиннее и выше, чем исходный Bentley Arnage, оснащены бронированным кузовом, широко открывающимися дверями и сидениями, специально подогнанными по параметрам королевы. Когда Ее Величество находится в автомобиле, маскот Bentley на капоте меняют на небольшую статуэтку Святого Георгия, убивающего змея.

В 2015 году Bentley представила модель Bentayga — первый в истории бренда кроссовер. И первым его получила Елизавета II — в знак признания.

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В XXI веке именно Bentley стали самыми популярными у британской королевской семьи машинами, предназначенными для официальных мероприятий, в прошлом столетии пальму первенства держала компания Rolls-Royce.

Еще одним популярным у Ее Величества автомобилем был Jaguar Daimler V8 Super LWB. В 2001 году он был поставлен в Букингемский дворец, королева пользовалась им больше трех лет. Она ездила на этой машине по территории Виндзорского замка и на встречи с друзьями.

Уникальная модификация автомобиля для Елизаветы II включала в себя подлокотник с выдвижным держателем для сумки; прикуривателем с секретной кнопкой, которая активировала скрытые неоновые огни, чтобы секретные службы могли без труда найти ее в случае экстренной ситуации; и рацией, позволяющей связаться с Министерством внутренних дел и Даунинг-стрит.