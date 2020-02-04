Бабушка Децла до сих пор не знает о его смерти

Ровно год назад не стало Кирилла Толмацкого — рэп-исполнителя Децла. Артист скончался внезапно после частной вечеринки в возрасте 35 лет.

Причиной смерти назвали сердечный приступ, хотя родители Кирилла говорят, что особых проблем со здоровьем у сына не было, а никаких запрещенных веществ он не принимал.

В течение всего года после ухода Децла из жизни среди его самых близких людей нет мира. С отцом – продюсером Александром Толмацким – Кирилл не общался больше 15 лет, с тех пор, как тот развелся с его матерью.

Непростые отношения были у его родителей и с женой музыканта Юлией. Ранее отец Децла не раз жаловался, что ему не дают общаться с внуком — 15-летним Тони.

В семье существуют нерешенные вопросы о дальнейшем использовании прав на творческое наследие музыканта, а также по недвижимости. Однако, как рассказала мама Кирилла Ирина Толмацкая, вдова сына на контакт не идет. В результате ей даже пришлось сменить замки в квартире, где жили Юля с Кириллом, потому что некому было ухаживать за оставшимися там рыбками и кошкой.

В интервью изданию StarHit Ирина рассказала, что после смерти сына они стали вновь общаться с его отцом, и их единственная цель – это благополучие внука Тони. Однако юридически они решить вопросы в его пользу не могут, поскольку в графе "отец" в свидетельстве о рождении Тони стоит прочерк.

На днях в программе "Прямой эфир" Александр Толмацкий даже потребовал ДНК внука, но Ирина говорит, что, возможно, вопрос будет решаться в суде, где они с дедом Тони готовы признать, что он – их внук. Осложняет все, по словам матери Децла, поведение Юлии, которая от них "отгородилась", и они не знают, как решать наследственные вопросы.

Ирина Толмацкая призналась и в том, что ее старенькая и больная мама – бабушка Кирилла – до сих пор не знает о смерти любимого внука. "Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял", — говорит мать Децла о его бабушке.

Сама Ирина боль от смерти сына лечит тем, что пишет книгу о нем, много работает и занимается вопросами установки памятника Кириллу.