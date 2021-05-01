Байден заведет в Белом доме кошку
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден заведут в Белом доме кошку. Об этом первая леди сообщила в интервью телеканалу NBС.

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"Да, это правда. И кошка уже ждет встречи", — сказала она.

У четы уже есть две собаки. Первая леди пояснила, что появление кошки входит в тренировку овчарки Мейджора, у которой есть проблемы с поведением.

"Эта часть входит в его (Мейджора) тренировку. Его водили в приют, где есть кошки, и он отлично себя вел", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Мейджор опять укусил человека. От укуса немецкой овчарки пострадал сотрудник Службы национальных парков, который в момент нападения животного работал на южной лужайке Белого дома. Данную информацию подтвердил Майкл Лароса, пресс-секретарь первой леди США.

"Мейджор укусил человека во время прогулки. Этот человек в качестве меры предосторожности обратился в медицинскую службу Белого дома", — сказал он.

У четы Байденов есть две собаки: 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. Мэйджора взяли из приюта в 2018 году, Чемпа — приобрели в 2008 году у заводчика.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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