Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина расторгли брак, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Алибасова Вадима Горжанкина.

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Федосеева-Шукшина подала исковое заявление о разводе 6 ноября, 24 декабря мировой суд удовлетворил иск.

Горжанкин уточнил, что "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов дали трещину, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, уточняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. На спорное имущество был наложен арест.

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