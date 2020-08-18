Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина разводятся

Продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной после менее чем двух лет брака. Сам артист отметил, что принял данное решение из-за творящегося в семье жены "безобразия", а также по причине "неустранимых противоречий" с Федосеевой-Шукшиной.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится безобразие, а с появлением Ольги (младшая дочь Федосеевой-Шукшиной) Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", — цитирует Алибасова StarHit.

Отмечается, что на развод продюсер подал вскоре после выписки из психиатрической клиники. Представителем Алибасова в бракоразводном процессе будет адвокат Сергей Жорин.

В сети также появилось видео, на котором запечатлено, как Алибасов, общаясь с юристом, подтверждает намерение развестись, называя в качестве причин данного шага "неустранимые противоречия" с Федосеевой-Шукшиной и тот факт, что они с актрисой "не сошлись характерами". Согласно опубликованным в СМИ документам, исковое заявление о расторжении брака между артистами было подано 17 августа.

"Изначально, когда я посмотрел на Алибасова, то подумал, что он не выздоровел, — прокомментировал ситуацию Жорин. — Но когда он сообщил, что хочет развестись, то понял, что человек совершенно здоров".

View this post on Instagram A post shared by Сергей Жорин (@advokatzhorin) on Aug 18, 2020 at 1:45am PDT

В конце июля стало известно о судебном требовании Федосеевой-Шукшиной признать недействительными сделки по дарению квартиры Алибасову и переоформлению договора на его помощника Сергея Моцаря. Об этом сообщил адвокат семьи Алибасовых.

"Общий посыл — некая притворность. Что якобы переоформление квартиры на Бари Каримовича носило договорной характер. Что это не была сделка, направленная на отчуждение имущества, а якобы была сделка, направленная на то, чтобы он временно этой квартирой пользовался. То есть — это якобы не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной", — цитирует его "Московский комсомолец".

Высказалась тогда об иске и Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Федосеевой-Шукшиной. "У Лидии Николаевны есть право требовать возврата квартир в судебном порядке. И, конечно, мы обращаем внимание и уделяем внимание тому, что Бари Каримович в настоящее время находится в больнице", — заявила она "Пятому каналу".

По словам Вербицкой-Линник, ее клиентка не исключает, что Алибасов мог попасть под влияние окружения, которое "пытается ему навредить". При этом на прошлой неделе она сообщила, что суд наложил на недвижимость арест. "Да, суд удовлетворил наше ходатайство и наложил арест на квартиру в Новой Москве, — сказала адвокат. — Теперь цепочка порочных сделок не продолжится. Следующие наши шаги — получение документов регистрационного дела, в котором мы увидим, собственно, договор купли-продажи, заключенный между Алибасовым и Моцарем. Кроме того, мы увидим, кто именно подал документы на регистрацию от имени Лидии Николаевны и на каком основании".

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина и 73-летний Бари Алибасов поженились в 2018 году.