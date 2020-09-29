Бари Алибасов помирился с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Музыкальный продюсер Бари Алибасов помирился с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и передумал разводиться. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Накануне судебного слушания, назначенного на 29 сентября, стало известно о решении Алибасова не разводиться с супругой. Юлия Вербицкая-Линник, адвокат актрисы, рассказала, что ее клиентка обрадовалась, получив эту новость.

"Бари Каримович приезжал к Лидии Николаевне, с днем рождения он ее все-таки поздравил", — пояснила Вербицкая-Линник. Юристка отметила, что производство по делу будет прекращено после того, как отказ Алибасова будет предъявлен в суд. "До этого момента о чем-либо говорить преждевременно", — уточнила Вербицкая-Линник.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина сильно переживала из-за новости о том, что Алибасов подал на развод с ней. В качестве причины развода продюсер указывал "неразрешимые противоречия".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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