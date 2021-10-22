Басков пытался увести жену Игоря Крутого, и она была не против
Foto: DELFI

Российский композитор Игорь Крутой рассказал, как певец Николай Басков пытался увести у него жену.

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Крутой опубликовал в соцсетях видеокадры с конной прогулки в национальных костюмах и описал свой восторг природой региона, его историей, красивыми лошадьми и погодой. Вместе с композитором отдыхали его жена Ольгой и дочь Саша. Компанию Крутому и его родным составили Лев Лещенко, Татьяна Михалкова и Николай Басков.

"Ну, а пока я любовался всем этим, Коля Басков пытался увести у меня жену (похоже на то, что и она была не против этого). Но и лошади, и Сашенька были на стреме, и не допустили этого вопиющего действа", — написал Крутой. На видео Ольга сидит на коленях у Баскова.


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