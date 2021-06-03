"Белые розы — для дебилов". Лайма Вайкуле высказалась о современной поп-музыке
Foto: Ekrānuzņēmums/Youtube

Латвийская певица Лайма Вайкуле приняла участие в YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити", где нелицеприятно высказалась о творчестве "Ласкового мая".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На шоу достается многим исполнителям. Суть его в том, что в студию к Галкину приходят известные гости - вместе они слушают современные песни и затем высказывают о них свое мнение.

Про "Ласковый май" 67-летняя Вайкуле вспомнила после прослушивания композиции "Мальчик на девятке", которая сейчас очень популярна среди пользователей соцсети Tik-Tok. Песня сделана в стиле российской поп-музыки 1980-90-х годов. Лайма, не стесняясь в выражениях, назвала ее какашкой. "Это "Ласковый май", какие-то "Белые розы", - оценила она. А на уточняющий вопрос Галкина, плохо ли это, ответила: "Очень плохо. Это для дебилов. Все такое несчастненькое. Мы портим вкус слушателя".

В целом же певица невысоко оценила все прозвучавшие песни, несмотря на то, что Максим Галкин пытался смягчить ее реакцию. С Лаймой почти во всем согласилась и вторая гостья шоу - Айза Долматова.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

4

Source

DELFI Showtime

Tags

Лайма Вайкуле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь