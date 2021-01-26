Американский актер Бен Аффлек дал обет безбрачия после разлуки с актрисой Аной де Армас. Об этом сообщил приятель артиста британскому таблоиду The Mirror.

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По словам инсайдера, друзья Аффлека хотят, чтобы он взял перерыв в отношениях, поработал над собой и детьми: "Бен и сам признает, что ему было бы лучше какое-то время побыть одному". Источник издания подчеркнул, что артист собирается побыть один, "только если не произойдет чудо и Армас не вернется".

Ранее сообщалось о том, что 48-летний актер расстался с 32-летней звездой фильма "Достать ножи" Армас. Источники утверждали, что пара разошлась мирно.

Артисты познакомились на съемках фильма "Глубокие воды". Они начали встречаться в марте 2020 года. 48-летняя звезда киноленты "Армагеддон" успел познакомить Армас со своими детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и семилетним Сэмюэлем. Последний раз пару видели вместе в ноябре прошлого года.