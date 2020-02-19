Бен Аффлек признал, что алкоголь разрушил его брак и карьеру

Американский актер Бен Аффлек заявил, что проблемы с алкоголем являются причиной отказа от роли Бэтмена, сообщает The New York Times.

Он также отметил, что из-за пагубной привычки распался его брак с актрисой Дженнифер Гарнер и была подпорчена карьера.

По словам Аффлека, его пьянство в 2015 и 2016 годах создало большие проблемы в отношениях с женой, что повлекло за собой развод.

Кроме того, как заверил артист, алкогольная зависимость повлияла на его отказ от роли Бэтмена, которого он играл в нескольких фильмах киновселенной DC.

Актер подтвердил, что "кому-то" показывал сценарий своей сольной картины о Темном рыцаре. "Мне сказали, что сценарий хорош. Еще мне сказали, что если я пройду через это снова, то я сопьюсь до смерти", — сказал Аффлек.

Как известно, именно Аффлек изначально должен был быть режиссером и исполнителем главной роли в новой ленте о Бэтмене.