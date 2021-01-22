Беня, не бухай! Русские поклонники устроили флешмоб в Instagram Бена Аффлека

Русскоязычные пользователи Instagram остро отреагировали на новости о расставании актера Бена Аффлека с актрисой Аной де Армас. В сотнях комментариев на русском языке к его публикациям в Instagram они выразили ему свою поддержку, пообещали найти новую спутницу, попросили не уходить в запой и сравнили актера с супергероями, которых он играл. Англоязычные пользователи сравнили происходящее с флешмобом после расставания актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк якобы из-за его романа с Леди Гагой.
После появления новостей о расставании голливудского актера и режиссера Бена Аффлека c Аной де Армас русскоязычные пользователи и пользовательницы Instagram начали массово оставлять комментарии под его публикациями.
Авторы большинства таких комментариев постарались найти слова поддержки в этой ситуации и подбодрить Аффлека.
"Бен, все будет! Она еще сто раз пожалеет"
"Бен, ты лучший, она тебя не достойна"
"А рецептами блюд, которые могут побороть тоску никто еще не делился?"
"А где гадалки? Верну любимую по фото?"
Многие из тех, кто обратился к Аффлеку, пригласили его к себе в гости и пообещали помочь в поиске новой любви: "Беня, давай к нам в горный Алтай приезжай, мы тут тебе быстро сердце залатаем"; "Бен, приезжай во Владивосток, развею твою печаль"; "Беня, держись! Будь мужиком! Приезжай, пельменями и фирменным Наполеоном накормлю!"; "Ярославль — прекрасный город, Бен! Приезжай. У нас намечается оттепель, будет всего -1°C. Сгоняем в Белкино, покатаемся на горках, я тебя научу щи варить, полки прибивать, стиралку чинить"; "Я тоже Анна, но не все мы Ани одинаковые! Накормлю, обогрею"; "Уважаемый Бен (не знаю как Вас по батюшке), прекращайте грустить и приезжайте в Тверь. Моей маме нужен зять, а вы вроде ниче такой".
Подключились к флэшмобу и не только российские поклонники: "Бен, из Беларуси с любовью! Приезжайте сюда!!! Спасите белорусов от последнего диктатора Европы и мое сердце от одиночества!"
Однако ни на один из комментариев Аффлек не ответил, отметила с печалью одна из пользовательниц: "Столько девушек написали тебе Беня, хоть бы одной ответил".
Часть комментаторов напомнила, что Аффлек известен по своим ролям супергероев и призвала его соответствовать суровому образу: "А мне она вообще сразу не понравилась! Глаза хииитрые, да и готовит наверно плохо. Ну ее, Бенечка! Найдем тебе лучше! Не грусти, Бэтмен ты в конце концов или что?!"; "Только вперед, ни шагу назад. Ты же Сорвиголова, жизнь продолжается"; "Бэтмен ему идет больше. Как бы печально не звучало: герой Бэтмен всегда должен быть один".
Некоторые пользователи также вспомнили в комментариях о проблемах Аффлека с алкоголем. После тяжелого развода с Дженнифер Гарнер, обвинившей его в измене, поклонники и журналисты часто обращали внимание на мрачный и неухоженный внешний вид актера.
После начала новых отношений светская хроника обратила внимание на улучшение в настроении и внешнем виде Аффлека. Новое расставание вызвало тревогу у тех, кто следил за этой частью жизни знаменитости.
"Девы, какие там новости? Бен вышел из запоя? А то я увидела репортаж по Рен-ТВ и распереживалась…"
"Только не пей. Или не пой. Или не ной"
Обилие русскоязычных комментариев под записями Аффлека вызвало недоумение у англоязычной части подписчиков. Они сравнили происходящее с активизацией русскоязычных пользователей в Instagram после новостей о якобы уходе актера Брэдли Купера от модели Ирины Шейк к певице Леди Гаге.
Тогда флешмоб россиян в аккаунтах американских звезд получил название "Гага-чат". Этот же термин англоязычные комментаторы использовали и для описания текущей ситуации: "Что происходит? Не понимаю, кто-нибудь расскажите мне. Возвращение "Гага-чата".