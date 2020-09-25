Беременность, ребенок, досвидос. Подруге Тимати советуют с ним не связываться

Рэпер Тимати сфотографировался в обнимку с подругой через неделю после расставания с моделью Анастасией Решетовой.

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Тату-мастер Аня Дарбицкая опубликовала в Instagram две фотографии в объятиях рэпера Тимати (Тимура Юнусова). На одном из снимков артист обнимает блондинку и с улыбкой смотрит на ее лицо. Девушка подписала пост фразой "Теперь можно", явно намекая на недавнее расставание Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Также Дарбицкая добавила к подписи "виноватый" смайлик и несколько эмодзи "сердца".

Пользователи соцсети осудили Юнусова за фотографии в обнимку с девушкой и предостерегли ее от серьезных отношений с артистом. Ранее он оставил двух девушек с детьми, которым на момент расставания не было и года.

"Потом беременность, ребенок, и досвидос", "Твоя очередь, детка", "Позовите, когда рыжая будет", "Ты лучше, потому что пока у тебя детей нет от него, а потом родишь, и опять уйдет", "Только не рожай — примета плохая", "Ставь лайк, если знаешь концовку", — написали пользователи.

Многие поклонники Тимати посчитали этот пост шуткой, связанной с тем, что девушка может с чистой совестью сфотографироваться со свободным мужчиной. Также Дербицкую обвинили в попытке пропиарить себя за счет личной жизни артиста.

"Да это просто такое шуточное высказывание, что свободен и можно так сфоткаться! Разве не видно что просто совместное фото! Люди, завязывайте додумывать [ерунду]", "Наверное, имеется ввиду, что теперь фоткаться в обнимку можно. Холостяк же", "Реклама! Сейчас тату подорожают", "Следим за подписчиками теперь. Пока 245 тыс.", — прокомментировали подписчики.

Если полистать более ранние посты Дербицкой, можно увидеть несколько похожих снимков с Юнусовым, а название ее аккаунта раньше имело приписку "Black Star" (название музыкального лейбла Тимати). Это говорит о том, что тату-мастер давно сотрудничает с рэпером. Также девушка фотографировалась в обнимку с Егором Кридом, Джиганом и другими артистами, которым она делала тату.

Ранее Решетова открыто рассказала о разрыве отношений с Тимати в Instagram. Она выложила подборку эмоциональных фотографий с рэпером и объяснила причину расставания.

"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета, — написала Решетова. — Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться".

В своем сообщении первая "Вице-мисс Россия-2014" попросила фолловеров не писать про "бумеранг" — шесть лет назад артист бросил ради нее модель Алену Шишкову с годовалой дочерью Алисой. Мать первого ребенка Тимати также была в тройке финалисток престижного конкурса красоты в 2012 году.

"Как было тогда и что происходит сейчас, знаем только мы, объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло", — написала Решетова.

Поклонники пары обвинили в разрыве отношений маму Тимати Симону Юнусову, которая якобы не одобряла юную невестку (в момент начала отношений Решетовой было 18 лет, а рэперу — 31). Шесть лет назад Юнусова взяла на себя воспитание внучки Алисы, которой посвятила популярный блог в Instagram.

Позднее Решетова рассказала своим подписчикам об отношениях с Тимати после расставания. Она заявила, что, в отличие от "некоторых публичных личностей", никогда не стала бы "хайпить" на сообщении о разрыве с любимым человеком.



