Бересту уже едим? Иосиф Пригожин пожаловался на "коронакризис" и нарвался на жесткие насмешки

Супруг российской певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелое положение артистов во время пандемии, однако коллеги его не поддержали. Более того, продюсер подвергся издевательским насмешкам.

В интервью изданию "Вечерняя Москва" Пригожин посетовал, что в непростой ситуации оказались все артисты. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", — сказал он, добавив, что реальное финансовое положение многих знаменитостей может очень сильно отличаться от представлений публики.

Продюсер подчеркнул, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.

На жалобы Пригожина обратили внимание Сергей Шнуров и Григорий Лепс. Первый традиционно отреагировал стихами, опубликовав их в соцсетях:

Жизнь бывает повернётся

Не фасадом, а фанерой.

Я х...ею, дядя Йося,

Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду.

Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из "пятёрочки". Пока.

Певец Григорий Лепс на слова Пригожина отреагировал с недоумением. «Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» — отметил Лепс в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Он также рассказал, что не испытывает никаких проблем, продолжает спокойно работать на студии, писать музыку и восстанавливать голос.

Пригожин в ответ на упреки со стороны коллег записал видео, где пояснил, что имел в виду не себя или Валерию, как и других самых известных поп-звездах, а тех, кто только начинает свою карьеру на сцене в качестве самостоятельного артиста. Шнурова, впрочем, объяснения продюсера не впечатлили, и он посвятил ему еще одно стихотворение.

Ну Иосиф, ну отрезал,

Ты заступник за весь мир, как

Ганди, и бл...ть, мать Тереза.

Делегат артистов цирка!

Я смеюсь, катаясь лёжа,

Цирковой ты наш заступник.

Представитель молодёжи,

Ей бы ближе был Укупник.

Театральный охранитель

И налоговый плательщик?

Хватит, все, б...я, уберите,

Этого борца за нищих.

Ща от смеха обоссусь,

Прости господи, Иисус.

Пригожин в ответ отмалчиваться не стал, напомнив Шнурову и Лепсу, что за большими артистами всегда стоят тысячи людей - организаторы концертов и фестивалей, работники студий, компании по распространению билетов и многие другие. И как только у артиста простой - заработка лишаются и все эти люди. "Ну а тут уж, Сережа, твоих сосисек из пятёрочки ну никак не хватит на всех", - подытожил продюсер (орфография сохранена).

Ранее на отсутствие поддержки артистов со стороны государства пожаловался супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан.