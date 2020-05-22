Спецвыпуск "Осторожно, к барьеру, Собчак" получил массу нелестных отзывов среди пользователей сети и 25 тыс. дизлайков против 9 тыс. лайков. Комментаторы практически единогласно назвали спецвыпуск шоу ведущей бессмысленным, непродуманным и провальным.

Согласно задумке автора, героини спецвыпуска — продюсер Яна Рудковская и блогерша Арина Холина — в формате дебатов обсуждали тему: "Почему нас всех [утомил] гламур". Каждую из "дуэлянток" поддерживали по четыре секунданта, которые задавали свои вопросы после трехминутного выступления главных героинь. В команде Холиной присутствовали рэпер Слава КПСС, музыкантка Карина Истомина, актриса Полина Милушкова и журналистка Мария Командная. На стороне Рудковской были: продюсер Иосиф Пригожин, дизайнер Наталья Якимчик, артист Сергей Филин и журналистка Алена Жигалова.

Большинство пользователей не оценили новый формат и были возмущены слабой подготовкой участников дебатов и тем, что секунданты задавали не касающиеся темы вопросы.

К примеру, Слава КПСС поинтересовался, почему Рудковская не поддерживает политзаключенных и как она может покупать "штанишки за 150 тысяч у итальянского дизайнера, когда больным российским детям эта же сумма могла бы спасти жизнь". На это супруга Плющенко рассказала о своей благотворительной деятельности и обратила внимание на то, что рэпер и сам носит подштанники Gucci, а не холщовую рубаху. Секунданты Рудковской в свою очередь интересовались у Холиной, "зачем смотреть на человека, который вас раздражает и чем именно она вам навредила".

"Хотели предьявить за дурной вкус, но в итоге все пошло не по тому вектору. И с каких пор кого-то вообще волнует чужой вкус? Нравится Яне эта претенциозность, ну пусть спит на кровати Романовых. Всем плевать, максимум поржут и пойдут дальше" ; "Они все там отбитые, господи, спасибо, что я бедная"; "Не понимаю почему все хейтят шоу, вполне интересно вышло, оказалось даже, что Рудковская может связать два слова", — озвучивали разные мнения пользователи сети.

На главный вопрос интересующий оппонентов, "зачем так навязчиво хвастаться, демонстрируя тяжелый люкс", Рудковская ответила, что она рекламирует люкс и это часть ее бизнеса. По ее словам, благодаря своему Instagram-аккаунту она ежегодно зарабатывает около 71 млн рублей (1 миллион долларов).

"Просто поймите, у меня Instagram связан с люксом. У меня контракты с самыми дорогими автомобилями. У мужа Porsche и Rolls-Royce, а у меня только Porsche, — пояснила бизнесвумен. — Я не отжала ни у кого, ни у кого не украла. Все деньги, которые есть в нашей семье, заработаны честным трудом. Я — про деньги, я — про бизнес. Я зарабатываю и куда хочу, туда свои деньги и трачу. У моего мужа 16 операций, эти деньги зарабатываются тяжелым трудом. Но мы считаем, что тратим их туда, куда хотим. Хотим — раздаем, хотим — делаем красивый дом. Я получаю кайф от того, что зарабатываю деньги и классно их трачу".

На это Собчак заявила, что, по ее сведениям, Рудковская является лишь клиентом модных брендов и ничего не зарабатывает на публикации снимков с люксовой продукцией на своей странице. Та подчеркнула, что является "другом брендов", и напомнила о том, что представители Dior предложили организовать званый ужин в ее доме. Продюсер убеждена, что другим клиентам не позволили бы организовать подобное мероприятие.