Эстрадная артистка Елена Степаненко может оставить наследство дочери своего бывшего мужа Евгения Петросяна Викторине, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на интервью с приятельницей Викторины.

По словам женщины, именно Степаненко помирила Петросяна с дочерью и сама подружилась с ней. Новые отношения юмориста с помощницей Татьяной Брухуновой дочь якобы не одобряет.

"Когда в жизни Петросяна появилась Брухунова, Степаненко поделилась своими переживаниями с Викториной. Дочка новое увлечение отца не приняла. Брухунова сама признавалась на "Первом канале", что отношения у них напряженные", — говорит подруга.

Степаненко, как утверждает женщина, уже пообещала оставить все наследство Викторине. Кровных детей у артистки нет.

Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке более 30 лет и развелись в конце 2018 года.