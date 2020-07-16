Maša Rasputina
Foto: Publicitātes foto

Певица Маша Распутина в новом интервью "Собеседнику" распекла коллег по сцене, назвав их безголосыми и бездумными обезьянами.

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По словам 56-летней Распутиной, новые артисты ей не нравятся. "По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь", — переживает Маша.

Современное кино Распутину тоже не устраивает. "На чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе", — поделилась артистка, добавив, что предпочитает смотреть болливудские фильмы и турецкие сериалы.

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