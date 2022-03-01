Безумие и позор. Десятки знаменитых россиян открыто выступили против войны на Украине

Утром 24 февраля, когда стало известно о нападении на Украину, многие российские знаменитости высказались против войны. Большинство из них - против решения конфликта с помощью оружия и армии.

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Нельзя не отметить, что открыто военное вторжение оправдывают немногие. Среди них певцы Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев, телеведущие Тина Канделаки и Алла Довлатова, актер Владимир Машков. Писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Олег Дивов подписали письмо литераторов с поддержкой Путину. Другие деятели, которые ранее так или иначе поддерживали официальную политику властей России в Крыму и Донбассе, пока находятся в режиме молчания - их аккаунты не обновляются уже несколько дней.

В то же время с антивоенной позицией выступает большинство. Одними из первых были телеведущий Иван Ургант и певец Валерий Меладзе. При этом до сих пор неизвестно, вернется ли после публичного заявления ведущего в эфир его программа "Вечерний Ургант". Источники Ксении Собчак утверждают, что шоу закрыли, Первый канал это отрицает, сам Иван ничего пока не комментирует.

Валерий Меладзе записал видео, в котором заявил: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".

К антивоенным призывам присоединились десятки других известных музыкантов, актеров, спортсменов и блогеров: Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Максим Галкин, Анастасия Ивлеева, Федор Смолов, Ян Непомнящий, Кристина Орбакайте, Наталья Ионова (Глюкоза) Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, Александр Цыпкин, Борис Акунин и другие.

Правда, большинство знаменитостей, которые выразили свое отношение к происходящему, ограничились в соцсетях черными квадратами или пацифистскими картинками с короткой подписью #нетвойне, однако многие в то же время выступили с осуждением действий России.

Например, музыкант Борис Гребенщиков назвал происходящее безумием, а тех, кто развязал войну - позором России.

Писатель Дмитрий Глуховский назвал действия России братоубийственной войной и сравнил их с действиями гитлеровской Германии в 1941-м году.

6. Таких войн в Европе никто не начинал и не вёл со времён Сталина и Гитлера. Это братоубийственная, захватническая война. Мы гордимся тем, что победили фашизм, но в отношении Украины сделали то же, что делал эта гитлеровская Германия в июне 1941 года. pic.twitter.com/xSEwVrWNiJ — Dmitry Glukhovsky (@glukhovsky) February 27, 2022

Актриса Елизавета Боярская свое несогласие выразила так: "Почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняют эти решения и подвергаются последствиям от этих решений абсолютное большинство".

Рэп-исполнитель Оксимирон назвал происходящее катастрофой и преступлением.

Лолита Милявская, у которой в Киеве 79-летняя мама и дочь просит создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.

Осудил действия России белорусский исполнитель Макс Корж: "Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства"

Группа "Порнофильмы" выпустила открытое письмо: "Мы – граждане России, и мы категорически не согласны с агрессивными нападками на наших соседей. Мы не хотим ассоциировать себя с теми людьми, которые сегодня сидят в руководстве нашей страны и их больными идеями. Нам стыдно, что наше государство ведет себя как зарвавшийся гопник. Ни мы, ни огромное количество россиян не поддерживаем весь этот ужас, который пытаются творить якобы от нашего имени".

С радикальным осуждением выступил писатель Борис Акунин.

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) назвал действия России нападением: "Вам до сих пор что-то непонятно? Россия напала на Украину, и от того, что представитель РФ в ООН "запрещает" называть это войной, суть происходящего не меняется".

"Это ошибка, к которая может привести к тотальной катастрофе. Признавать независимость спорных территорий одно. Бомбить - другое, - пишет писатель и сценарист Александр Цыпкин. - Какая бы ни была геополитика, любые военные действия- худшее решение из возможных, которое усугубит и так сложнейшую ситуацию. Речь не о морали, которую к сожалению давно все похоронили, а о том, что по моему мнению станет хуже, чем было. Кровопролитие нужно остановить".

К антивоенным протестам присоединились тысячи работников сферы искусства и культуры, подписавшие открытое письмо против войны.

"Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное "НЕТ ВОЙНЕ!". Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода российских войск с территории Украины и проведения мирных переговоров", - говорится в документе, который подписали уже более 13 тысяч человек.