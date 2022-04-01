Безумный эксцесс. Депардье осудил вторжение в Украину, в Кремле обещают ему все прояснить

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году гражданство России, выступил с осуждением войны в Украине.

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Как сообщает Le Figaro, Депардье назвал происходящее "безумным и недопустимым эксцессом" Путина. При этом он добавил, что народ не должен нести ответственность за действия власти. Актер также пообещал все средства от ближайших выступлений в Париже передать на помощь пострадавшим от войны украинцам.

В Кремле уже отреагировали на высказывания актера. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что они готовы предоставить Депардье разъяснения. "Поскольку там упоминается президент, предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит. Мы при необходимости готовы будем всё это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал. Если он захочет", — цитируют Пескова СМИ.

Гражданство России Депарьде получил в 2013 году, уехав туда в знак протеста против слишком высоких налогов во Франции. Паспорт РФ ему вручал лично Владимир Путин.

В 2015 году Украина внесла актера в так называемый черный список, закрыв ему въезд на пять лет. Одной из причин стало высказывание Депардье, которое широко цитировали СМИ: "Я люблю Россию и Украину, которая является частью России".