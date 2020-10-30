Певицу Билли Айлиш внесли в черный список правительства США из-за "разрушения страны". Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Местный чиновник, имя которого не раскрывается, подготовил проект, подразумевающий исключение ряда звезд из дорогостоящего контракта, связанного с кампанией против коронавируса. Всего договор был заключен с 274 знаменитостями — одобрены из них были только 10.

Отмечается, что Айлиш "разрушает страну и все, что важно для местных граждан". Кроме того, она не поддерживает политику действующего американского президента Дональда Трампа.

В черном списке оказалась не только исполнительница, но и другие известные личности. Среди них — критиковавшая миграционную политику США певица Дженнифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу, ставивший под сомнение интеллектуальные способности Трампа.

В августе Айлиш раскритиковала американского лидера. По словам артистки, глава государства уничтожил страну и все то, что небезразлично гражданам. Она призвала голосовать против Трампа и не игнорировать выборы.