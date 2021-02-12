Герцогиня Кембриджская Кэтрин задумалась об изменении внешнего вида после коронации, сообщает Daily Mail.

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По словам 39-летней Миддлтон, для своих нарядов, будучи королевой, она начнет искать вдохновение в образах нынешней правительницы Великобритании Елизаветы II. Однако в то же время жена принца Уильяма собирается носить одежду современных дизайнеров, чтобы "быть ближе к народу".

"Общественность сейчас гораздо меньше стремится к королевским особам, которые находятся на расстоянии и сидят в своих дворцах. Люди хотят иметь возможность общаться, и я думаю, что члены королевской семьи понимают, что одежда — это способ, который поможет этого достичь", — объяснила журналистка и автор книги "Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля" Бетан Холт.