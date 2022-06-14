Блогер Юрий Дудь продает свое жилье в России

Как выяснили журналисты, известный блогер Юрий Дудь выставил на продажу свою квартиру в центре Москвы. Предполагается, что проводить сделку, если найдется покупатель, будет кто-то из друзей Юрия. Сам блогер сейчас живет в Барселоне и продажу квартиры никак не прокомментировал.

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Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который по решению Минюста РФ в минувшем апреле был признан "иноагентом", незадолго до 24 февраля находился в Норвегии. Затем он вернулся в Россию, откуда вывез жену и детей в Испанию.

Сейчас он продает свою московскую квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого дома на станции метро Тульская. Апартаменты площадью 50 квадратных метров оценены примерно в 420 тысяч евро. Примечательно, что эта квартира появлялась в кадре во время съемок выпусков шоу Юрия Дудя "вДудь", поэтому ее и узнали на сайте объявлений.

Различные источники сообщают, что сейчас Дудь со своей семьей находится в Барселоне, поскольку получил вид на жительство в Испании. Интервьюер якобы оформил себе "золотую визу инвестора", которую можно получить только при покупке недвижимости в стране на сумму от 500 тысяч евро.