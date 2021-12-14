Блогеры вытесняют Пугачеву. Сколько стоит новогодний корпоратив с российскими звездами

"В декабре день год кормит", — шутили артисты два года назад. Правда, теперь им не до смеха, ведь концертов и корпоративов в декабре этого года, по словам организаторов мероприятий, планируется совсем немного. Кроме того, на авансцену выходят молодые блогеры, которые все чаще стали занимать места ветеранов сцены. Кто из российских звезд сейчас наиболее востребован и сколько стоит их пригласить на новогоднее мероприятие, рассказывает NEWS.ru.

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Платить вперед никто не рискует

Эксперты в один голос заявили, что число желающих пригласить звезд на новогодние корпоративы в 2021 году сократилось. Из-за пандемии коронавируса упал не только спрос, но снизились гонорары артистов.

Сергей Лавров, организатор концертов, гастролей и корпоративов, заявил, что если два года назад у ряда топовых артистов за месяц было почти 80 концертов, то теперь можно рассчитывать лишь на 3 корпоратива и то не все из них подтверждены.

Для того, чтобы концерт считался "подтвержденным", заказчик, бронируя нужную дату, платит артисту или его представителю предоплату в размере 50–70% процентов от общего гонорара. Сейчас это правило меняется точно так же, как и количество самих концертов.

Еще один звездный промоутер, Юрий Борисов, сказал, что если раньше о выступлениях на Новый год заказчики договаривались с артистами за 8–9 месяцев до мероприятия, то сейчас стали интересоваться этим лишь в ноябре.

Заказчики договариваются о дате и времени, но подтвердить мероприятие обещают лишь за неделю до корпоратива. Конечно, все боятся, что могут объявить очередной локдаун. Борисов отмечает, что платить вперед сейчас никто не рискует.

Домашние концертные залы на Рублевке

Foto: Vida Press

Также Борисов говорит, что в период пандемии платежеспособность сохранили лишь жители Рублевки, которые хотят развлечь семью, друзей и деловых партнеров праздничным концертом в домашней обстановке. Начиная с марта 2020 года, когда в России все строго сидели по домам, на Рублевке устраивались закрытые вечеринки в дорогих особняках. По словам Борисова, в таких домах часто есть даже домашние концертные залы, размеры которых могут приближаться к площади какой-нибудь областной филармонии.

Обитатели Рублевского шоссе предпочитают приглашать один и тот же круг звезд "первого эшелона": Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Григория Лепса. Конечно, на цену выступления влияет не только известность артиста и прайс-лист, но и дата проведения мероприятия — чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

Лепс, Пугачева и Билан конкурируют с блогерами

"Короли и королевы шоу-бизнеса" становятся уже не такими популярными, потому что молодые блогеры интересуют людей не меньше. Заказчики стали приглашать их к себе все чаще. По словам промоутера, Моргенштерн, Клава Кока, Влад Бумага и другие кумиры интернета очень востребованы.

Гонорары топовых блогеров теперь совершенно не привязаны к последнему месяцу года. У самых популярных звезд интернета всего лишь один стрим, оплаченный рекламодателем, может стоить, как пять концертов "какого-нибудь Николая Баскова" и с этим именитым звездам приходится смириться.

Foto: Publicitātes foto

Длительность стандартного выступления звезд на новогоднем корпоративе составляет 45–60 минут. Еще по полчаса закладывают на грим, встречу и проводы артиста. Таким образом, в среднем певцы и юмористы тратят на один корпоратив два часа. По информации ProStars, в декабре 2021 года одним из самых дорогих певцов стал Григорий Лепс — 140 тысячи евро. Алла Пугачева обойдется дешевле — 120 тысяч евро.

Моргенштерн или Полина Гагарина перед новым годом будут стоить порядка 83,5 тысяч евро. Дима Билан и Нюша — 36 тысяч евро, Лолита — 27,5 тысяч евро. Согласно данным агентства выступление топовых стендап-комиков (Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, Руслана Белого, Юлии Ахмедовой) будет стоить 24 тысячи евро. Представитель ProStars говорит, что в этом году группа "Иванушки International" интересует всех. Их концерт обойдется в 40–45 тысяч евро.