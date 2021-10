"Бог", антиваксер и будущий президент США: гид по выходкам Канье Уэста

Канье Уэст снова всех удивил: рэпер официально сменил имя на Йе (Ye), а также отказался от среднего имени Омари и фамилии. Впрочем, это далеко не первый и, можно предположить, не последний странный поступок артиста.

Чем еще отличился музыкант — от участия в президентских выборах до хождения по воде, рассказывает "Газета.Ru".

Рэпер сменил имя на Йе (Ye) в соцсетях еще в 2018 году, когда вышел его одноименный альбом. В интервью радиоведущему Биг Бою Канье объяснил, что сочетание Йе — составная часть его настоящего имени и самое употребляемое слово в Библии, которое со староанглийского переводится как "ты".

"Я — это ты, я — это мы. Йе происходит от Канье и означает "единственный". Оно также символизирует все хорошее, плохое и странное, что происходит в мире", — говорил Уэст.

В 2018 году Канье написал немало твитов в поддержку на тот момент действующего президента США Дональда Трампа. "Толпа не может заставить меня не любить его. У нас обоих есть энергия дракона. Он мой брат", — заявил рэпер.

Вскоре от Уэста отписались его звездные друзья — Кендрик Ламар, Джастин Бибер, Рианна, Ники Минаж и Кэти Перри. Публично в защиту артиста выступил только Chance the Rapper, написав, что темнокожие не обязаны быть демократами.

Уэст поддерживал Дональда Трампа и в ходе избирательной кампании 2016 года. Он встречался с политиком в его небоскребе в Нью-Йорке и неоднократно фотографировался в кепке с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).

Однако в 2020 году Уэст в интервью Forbes заявил, что больше не поддерживает Трампа и будет баллотироваться в президенты США. Рэпер сравнил Америку будущего с Вакандой, вымышленной страной из комикса про Черную пантеру, выступил против абортов и смертной казни, а также поддержал легализацию марихуаны.

Но участие Канье в выборах изначально было обречено на провал: рэпер подал заявку слишком поздно и успел зарегистрироваться только в 12 штатах. По итогу он набрал около 60 тыс. голосов и намекнул, что вернется в президентскую гонку уже в 2024 году.

В 2018 году Уэсту пришлось оправдываться за свои слова. В интервью TMZ хип-хоп-исполнитель заявил, что рабство было осознанным выбором темнокожих. Тогда у него завязался спор с ведущим Вэном Лейтоном, который обвинил Канье в том, что он совершенно оторван от реальности. Сам рэпер поспешил объясниться, но вышло еще более абстрактно:

"Я имел в виду, что мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком ассоциируется с темнокожими. Как Холокост — это евреи, так рабство — это темнокожие".



В 2020 году Уэст объявил войну музыкальным лейблам, назвав их одной из форм современного рабства. Сначала артист без объяснения опубликовал 114 твитов со скринами своего контракта с Universal и призвал "каждого юриста" взглянуть на них. Затем он назвал себя "бэби Путиным", а также показал видео, где мочится на статуэтку "Грэмми". При этом уже в 2021-м Уэст заключил соглашение с лейблом Def Jam, подразделением все того же Universal.

Началом вражды Уэста и Тейлор Свифт стала премия MTV Video Music Awards в 2009 году. Певица тогда выиграла награду за лучший клип и уже начала свою речь, как на сцену внезапно поднялся рэпер — и заявил в микрофон, что победить должна была Бейонсе.

В 2016 году Уэст снова все испортил. В песне "Famous" он спел, что Тейлор "задолжала ему секс", ведь это он сделал ее знаменитой. Трек вызвал огромный скандал, поскольку Свифт утверждала, что не давала разрешение на упоминание ее в треке. Запись телефонного разговора, слитую Ким Кардашьян, звезда назвала смонтированной: по словам Тейлор, она действительно сказала, что в строчке про секс "нет ничего обидно", но попросила дать ей время подумать. Но Уэста уже было не остановить: следом он пожаловался на то, что песни с альбома "Life of Pablo" отказались крутить на радио именно из-за нее.

В самый разгар президентских выборов 2020 года Уэст заявил, что не признает вакцину от коронавируса, которую тогда уже активно использовали в США. В частности, он назвал ее "меткой зверя", с помощью которой чипируют людей, чтобы они не попали в рай. И, естественно, получил справедливую порций хейта — в том числе и от поклонников.

Уэст объявил себя новым мессией еще до музыкальных воскресных служб (Sunday service) и альбома "Jesus Is King" (2019). Впервые он примерил образ Иисуса в 2006 году, когда снялся для обложки Rolling Stones с терновым венцом, намекнув на их сходство. В интервью рэпер сказал, что он тоже борется за признание и страдает за свой успех. В 2013 году Канье выпустил альбом под названием "Yeezus", в котором уже прямым текстом провозгласил, что он — бог ("I Am a God"). В 2019 году исполнитель обратился в христианство.

Канье победил зависимость от секса — не без божьей помощи, конечно. В интервью Зейну Лоу рэпер признался, что в пять лет в его руках оказался журнал Playboy, — и с тех "порнография стала влиять на все его решения".

"Сейчас я на службе Христа, моя работа — проповедовать Евангелие, чтобы люди узнали, что Иисус сделал для меня", — сказал он.

Уэст также признался, что хотел уйти из рэпа, потому что это "дьявольская музыка", где много похоти и секса. Его остановил пастор, заявивший, что артист должен использовать данный богом талант и "читать рэп для бога".

В 2016 году Уэст сообщил, что задолжал банкам $53 млн. Рэпер написал, что не понимает, почему с него вообще требуют денег — он "покорил трон рэпа" и мог бы сделать мир еще лучше, но ему не хватает на это средств. Тогда Канье попросил Марка Цукерберга его проспонсировать. Неизвестно, сблизился ли рэпер с миллиардером настолько, чтобы тот вкладывался в его идеи, но зато мы точно видели их совместное фото из караоке.

