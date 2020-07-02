Богомолов опубликовал давнее видео с пьяной Собчак
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram давнее видео с телеведущей Ксенией Собчак.

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"Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры", — подписал он пост.

На кадрах Собчак едет на заднем сиденье автомобиля с Богомоловым. Она говорит, что курит сигарету и находится в "городе-герое Санкт-Петербурге" с целью поздравления "Рудольфа Давыдовича с днем рождения". Затем Богомолов утверждает, что Собчак пьяна, на что телеведущая отвечает, что к ней придираются, и произносит несколько скороговорок.

После официального расставания с актером Максимом Виторганом в марте 2019 года 13 сентября Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз.

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A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on Jun 30, 2020 at 1:01pm PDT

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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