Богомолов опубликовал давнее видео с пьяной Собчак

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram давнее видео с телеведущей Ксенией Собчак.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры", — подписал он пост.

На кадрах Собчак едет на заднем сиденье автомобиля с Богомоловым. Она говорит, что курит сигарету и находится в "городе-герое Санкт-Петербурге" с целью поздравления "Рудольфа Давыдовича с днем рождения". Затем Богомолов утверждает, что Собчак пьяна, на что телеведущая отвечает, что к ней придираются, и произносит несколько скороговорок.

После официального расставания с актером Максимом Виторганом в марте 2019 года 13 сентября Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз.