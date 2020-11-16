Больница, кома, не Covid. Что случилось с Дмитрием Хрусталевым

Шоумен и соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев рассказал, почему был госпитализирован и что ему теперь с этим делать.

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На днях стало известно о том, что шоумен попал в больницу и его ввели в искусственную кому. По словам Хрусталева, в такси он внезапно потерял сознание, а очнулся уже в больнице, куда его доставил водитель. "Предварительный диагноз — "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента", — написал телеведущий в Instagram.

Хрусталев заверил, что все неприятное осталось позади и сейчас он чувствует себя хорошо. Шоумен не исключил, что причиной потери сознания могла стать погоня "за молодостью и совершенством".

"Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне "за молодостью и совершенством" артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!" — добавил артист, пообещав ближайшие недели посвятить своему здоровью.

О госпитализации Хрусталева стало известно 14 ноября. Как сообщил Telegram-канал Mash, комик был введен в искусственную кому, поскольку у него была диагностирована интоксикация. Источник также подчеркнул, что дело не в коронавирусе — у Хрусталева были отрицательные тесты.

В свою очередь StarHit утверждал, что артист попал в больницу "с острыми симптомами". Отмечалось, что Хрусталев якобы оказался в коматозном состоянии, не в состоянии дышать самостоятельно и был подключен к аппарату ИВЛ.

Госпитализацию Хрусталева вскоре после первых сообщений подтвердил его коллега по "Вечернему Урганту" Иван Ургант. "Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз", — сказал ТАСС шоумен. В разговоре с "Подъемом" Ургант подчеркнул, что не располагает дополнительными сведениями о госпитализации соведущего: "Пока нечего сказать по этому поводу. У меня столько же информации, сколько и у вас. Как только она будет, я, конечно, сразу же ее донесу до максимального количества людей, которым это небезразлично".

15 ноября менеджер Хрусталева Анна Трегуб рассказала, что коронавирусной инфекции у него не обнаружили. "Состояние стабильное, опасность миновала", — прокомментировала она изданию, отметив, что на тот момент телеведущего вывели из состояния искусственной комы.