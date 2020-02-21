Большая грудь - это деньги. Дочь Стивена Спилберга рассказала о карьере в порно
Foto: Vida Press/Privātais arhīvs

Приемная дочь американского кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла призналась в том, что снимается в порно и танцует стриптиз. Об этом 23-летняя девушка сообщила в интервью The Sun.

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По словам Микаэлы, в детстве она пережила сексуальное насилие, последствием которого стали проблемы с психикой. С помощью выбранной профессии наследница легендарного кинематографиста намерена обрести материальную независимость и побороть внутренние комплексы. Что касается реакции ее приемных родителей — Микаэла утверждает, что 73-летний Спилберг и 66-летняя Кейт Кэпшоу поддержали ее выбор.

"Моя безопасность всегда была для них приоритетом номер один, — сказала она, отметив, что поделилась этой новостью с родителями в минувшие выходные. — Я делаю это не из-за желания кого-то обидеть или разозлить, я делаю это потому, что хочу почтить свое тело так, чтобы это приносило мне доход".

Описывая себя как "сексуальное существо", Микаэла пояснила, что ей давно хотелось найти способ "извлечь выгоду из своего тела". Не конкретизируя, девушка рассказала о том, что у нее был опыт более традиционной работы, однако тот труд "не удовлетворял ее душу".

Дочь режиссера также отметила, что съемки в порно дают ей чувство воодушевления и уверенности, которое она никогда не могла себе вообразить. По словам девушки, эта работа позволяет ей чувствовать себя хорошо из-за того, что она "удовлетворяет других, не будучи при этом изнасилованной". Ее главная цель на ближайшее будущее — заработать достаточно денег, чтобы "не быть связанной материальными факторами".

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Говоря о перенесенном в детстве насилии со стороны "хищников", девушка отметила, что из-за этого позже у нее были серьезные проблемы с психическим здоровьем.

За последние несколько лет Микаэла боролась с анорексией, пограничным расстройством личности и алкоголизмом, которые, по ее убеждению, являются последствиями пережитого сексуального насилия. Девушка подчеркнула, что ее мучители не были частью ее семьи или круга друзей ее родителей.

До определенного момента Микаэла публиковала свои "сольные ролики" на популярном порно-сайте. Однако сейчас все ее клипы временно удалены, поскольку она хочет получить разрешение на работу в Теннесси и уже после этого продолжить делиться каким-либо контентом. Кроме того, дочь режиссера хочет получить работу в стриптиз-клубе.

В настоящее время девушка помолвлена с 50-летним игроком в дартс Чаком Панковым. Несмотря на то, что сейчас Чак поддерживает Микаэлу, ему потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в своих чувствах, что, по ее словам, было отчасти связано с его южным происхождением, где "все еще видят в этом много стыда".

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"Причина, по которой я не хочу делать ничего, кроме сольного творчества, заключается в том, что это будет нарушением моих границ и моих отношений с возлюбленным", — сказала она, подчеркнув, что убеждена в своем успехе на "фетиш-поприще".

Порно-ролики Микаэлы преимущественно сосредоточены на ее натуральной большой груди, которую она называет "дельцом денег". По словам девушки, она никогда не гордилась своими пышными формами до первой съемки в откровенном видео.

"Честно говоря, я очень долго ненавидела свое тело, но наконец-то научилась его принимать. Когда я впервые загрузила несколько роликов, я поняла: "моя большая грудь — это деньги", — сказала она.

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A post shared by Chuck Pankow (@peacemakerdarts) on May 28, 2019 at 4:25pm PDT
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