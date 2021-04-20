Болт сфотографировался возле стены знаменитостей и покинул Ригу на частном самолете
Foto: Privātais arhīvs

Легендарный ямайский спринтер Усейн Болт провел в Риге все выходные. В воскресенье он улетел из столицы на частном самолете.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О визите знаменитого спортсмена стало известно из его фотопубликаций в Instagram. Знаменитый ямайский спринтер прилетел в Ригу, чтобы сняться в рекламе. В stories Болт показал короткие фрагменты видеосъемки в помещениях компании D.FAB, расположенной в Пардаугаве.

Из публикаций Болта в соцсетях следует, что он жил в гостинице Grand Hotel Kempinski в Старой Риге, а частный самолет Болта обслуживала компания FBO Riga, которая специализируется на обслуживании внеплановых рейсов.

Представитель FBO Riga Анастасия Замовска подтвердила порталу Delfi, что Болт использовал услуги компании, но предоставлять более подробные комментарии не стала.

Известно, что в офисе этой компании Болт сфотографировался возле так называемой стены знаменитостей, на которой висят портреты Интара Бусулиса, Алены Остапенко и других звезд.

34-летний Болт является действующим мировым рекордсменом в беге на 100 метров - 9,58 секунды. За карьеру он завоевал 11 золотых олимпийских медалей. Последним в карьере Болта стал забег в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира-2017 в Лондоне.

View this post on Instagram

A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

7

Source

DELFI Showtime

Tags

легкая атлетика Усэйн Болт
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса