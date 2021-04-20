Болт сфотографировался возле стены знаменитостей и покинул Ригу на частном самолете

Легендарный ямайский спринтер Усейн Болт провел в Риге все выходные. В воскресенье он улетел из столицы на частном самолете.

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О визите знаменитого спортсмена стало известно из его фотопубликаций в Instagram. Знаменитый ямайский спринтер прилетел в Ригу, чтобы сняться в рекламе. В stories Болт показал короткие фрагменты видеосъемки в помещениях компании D.FAB, расположенной в Пардаугаве.

Из публикаций Болта в соцсетях следует, что он жил в гостинице Grand Hotel Kempinski в Старой Риге, а частный самолет Болта обслуживала компания FBO Riga, которая специализируется на обслуживании внеплановых рейсов.

Представитель FBO Riga Анастасия Замовска подтвердила порталу Delfi, что Болт использовал услуги компании, но предоставлять более подробные комментарии не стала.

Известно, что в офисе этой компании Болт сфотографировался возле так называемой стены знаменитостей, на которой висят портреты Интара Бусулиса, Алены Остапенко и других звезд.

34-летний Болт является действующим мировым рекордсменом в беге на 100 метров - 9,58 секунды. За карьеру он завоевал 11 золотых олимпийских медалей. Последним в карьере Болта стал забег в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира-2017 в Лондоне.