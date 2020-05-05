"Боюсь, что ее убьют". Владимир Соловьев испугался за жизнь Ксении Собчак

Журналист Владимир Соловьев признался, что боится за жизнь Ксении Собчак после скандала с покупкой долей компаний по добыче крабов. В прямом эфире с журналисткой Тиной Канделаки он заявил, что 38-летняя телеведущая могла не только потерять крупную сумму, но и перейти дорогу авторитетам "криминального бизнеса".

"Я очень волнуюсь за Ксению. У нас плохие отношения. Очень. И все это знают, мы никогда не скрывали. Но, немного понимая, что такое крабовый бизнес, я больше всего боюсь, что ее убьют. Потому что она влезла не просто в криминальный, а в гиперкриминальный бизнес", — сказал Соловьев.

Несколько дней назад он пригласил Собчак в эфир своего YouTube-шоу "Соловьев Live", чтобы разобраться в деталях скандала. Однако телеведущая старалась уходить от прямых ответов, после чего Соловьев заявил, что "она даже не понимает, во что встряла".

Сама Собчак старается относиться к этой проблеме с юмором и разъясняет свою ситуацию в комментариях к постам журналистов. Она рассказала, что заработала средства на покупку долей компаний по добыче крабов с помощью арендного и ресторанного бизнеса. Эти источники прибыли, в свою очередь, телеведущая смогла организовать благодаря заработку на проекте "Дом-2" и доходу с удачных инвестиций.

"Это правда, что я с партнером решила вложить свои честно заработанные деньги, с которых уплачены все налоги, в крупный бизнес-проект. Мы в процессе покупки большого крабового бизнеса и заплатили деньги. Но как только мы начали сделку, конкуренты развернули беспрецедентную по своему беззаконию и наглости кампанию. После подачи наших документов о сделке на регистрацию, на купленный нами бизнес наложили незаконный арест и даже не дали зарегистрировать покупку! Конечно, мы все проверили и уверены, что это честная и законная сделка, с нормальными порядочными людьми. Совершенно понятно, что это заказ того человека, который просто хочет отнять у нас этот бизнес", — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Первым бизнесом тележурналистки были выгодные инвестиции в российскую компанию-ритейлер, владеющую сетью салонов сотовой связи. Ведущая заявила, что тогда она впервые наняла управляющего партнера, после чего начала часто обращаться к помощи посредников. "Надо заниматься только тем, что ты умеешь и в чем мыслишь себя профессионалом, стараюсь не влезать в то, в чем я не разбираюсь", — сказала Собчак.

Также она занимается покупкой и переоборудованием помещений на первых этажах, после чего сдает их в аренду под кофейни, магазины и рестораны. Занявшись ресторанным бизнесом, Собчак получила предложение попробовать себя в добыче морепродуктов.

Согласно телеканалу "360", ранее Южносахалинский городской суд арестовал сделки телеведущей и ее партнера по покупке долей в компаниях по добыче и продаже крабов на Дальнем Востоке.