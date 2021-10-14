Божена Рынска рассказала о новой "более хипстерской" избраннице Романа Абрамовича
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В новом выпуске YouTube-шоу "Стрелец-молодец" Божена Рынска рассказала о личной жизни Романа Абрамовича. Светская обозревательница прокомментировала слухи о новой девушке миллиардера. В январе этого года в интернете появилась информация о том, что новой избранницей олигарха стала 25-летняя актриса Александра Корендюк.

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Александра Корендюк — основательница Института музыкальных инициатив, организации, которая занимается развитием музыкальной индустрии в русскоязычной культуре. Также предполагаемая возлюбленная Абрамовича успела попробовать себя и в качестве актрисы, снявшись в эпизоде сериала “Вы все меня бесите!”. Согласно некоторым источникам, отец девушки — вице-президент крупного российского банка.

“Новая девушка, если не врут, абсолютно негламурная, более хипстерская. Она совсем молодая и безумно интересная”, — сказала журналистка. Божена заявила, что сейчас состоятельные мужчины предпочитают образованных и самодостаточных женщин, которые что-то из себя представляют.

Божена Рынска не первый раз рассказывает о подробностях личной жизни Абрамовича. В свое время она сообщила о беременности Дарьи Жуковой и ее свадьбе с олигархом. После развода Абрамовича Божена рассекретила и нового жениха Жуковой, Ставроса Ниархоса, сказав, что он “красивый и носатый”.

В августе 2017 года стало известно, что Абрамович расстался с Дарьей Жуковой. После развода олигарху приписывали роман с актрисой Юлией Пересильд, которая сейчас снимается в фильме «Вызов», съемки которого проходят на Международной космической станции.

С Дарьей Жуковой Абрамович в прекрасных отношениях – иногда они появляются вместе на культурных и благотворительных мероприятиях. Бывшие супруги воспитывают двоих детей: сына Аарона и дочь Лею.

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