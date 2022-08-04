Сергей "Тарзан" Глушко, который недавно начал активно заниматься живописью, рассказал PROZvezd, что продал несколько своих картин более чем за 1 млн рублей (около 16 тыс. евро) каждую. За эти деньги можно приобрести, например, новый Renault Logan II.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого — больше миллиона рублей за каждую", — отметил Глушко.

При этом он добавил, что изначально не хотел продавать свои творения, однако ему пришлось, так как покупатели настаивали на сделке. Тарзан уточнил, что хочет открыть в Москве выставку своих картин.

"Сергей, может вместо Вас кто-то рисует. Ну как так резко столько картин появилось", - пишут Тарзану подписчики. "Боженька моими руками пишет",— отвечает поклонницам бодибилдер.

Глушко рассказал также, что у него много недописанных портретов его супруги Наташи Королевой. По его словам, певица не хочет больше ему позировать и советует рисовать что-то другое.

Выглядит творчество Тарзана, например, так.