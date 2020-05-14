Брайана Адамса затравили из-за расистских высказываний

Неосторожные крепкие выражения канадского музыканта Брайана Адамса в адрес предполагаемых виновников распространения коронавирусной инфекции в Китае стали причиной возмущения комментаторов, которые обвинили исполнителя в расизме. В своей следующей публикации Адамс принес извинения и пояснил, что хотел выступить против жестокого обращения с животными и продвинуть веганство.

"Сегодня вечером должна была начаться серия концертов, под которую был взят в аренду Royal Albert Hall, но из-за какого-то гребаного поедания летучих мышей, продажи животных на открытых рынках и жадных сволочей, создавших вирус, весь мир теперь на паузе, не говоря о тысячах пострадавших или умерших от вируса", — написал он.

Исполнитель саркастически поблагодарил тех, кто, по его мнению, распространил вирус и пожелал им стать веганами. "Всем тем, кто пропускает наши концерты: мне бы хотелось быть на них больше, чем вы можете себе представить. Было здорово провести время в изоляции с моими детьми и семьей, но я скучаю по другой своей семье — моей группе и поклонникам. Берегите себя, и будем надеяться, что мы скоро снова отправимся в дорогу", — обратился Адамс к своим фанатам.

Несмотря на то, что свое обращение он закончил на дружелюбной ноте, а к тексту приложил видеоролик с исполнением своего хита 1983 года "Cuts Like a Knife", его жесткие слова были восприняты частью комментаторов как оскорбление в адрес Китая.

В разное время по неподтвержденной информации, источником возникновения коронавирусной инфекции называли рынок морепродуктов в Китае, местных летучих мышей и даже секретные эксперименты в лаборатории неподалеку от города Ухань.

Так как в своей записи Адамс обратился ко всем этим непроверенным теориям одновременно, читатели решили, что объектом его ненависти стал именно Китай, и обвинили музыканта в расизме.

"Теперь, когда я вижу Брайана Адамса в трендах из-за того, что он расист, мне намного радостнее от того, что я сделал из его концертной футболки свою первую домашнюю респираторную маску", — написал один из них.

Некоторые пользователи также предложили отменить не концерты Брайана Адамса, а его самого, кто-то порадовался, что давно избавился от его записей, или посоветовал исполнителю вспомнить, что не он один в эти дни столкнулся с проблемами.

"Это так безответственно. Он — канадский идол, и он разжигает антикитайское расистское пламя, делая вклад в увеличение количества нападений на китайцев и азиатов по всему миру", — прокомментировала заявление Адамса представитель китайско-канадского национального совета по социальной справедливости.

Недовольство словами Адамса достигло таких масштабов, что музыкант закрыл комментарии к записи, а в следующей публикации принес за нее извинения.

"Прошу прощения у всех, кого оскорбила моя вчерашняя публикация. Не буду себя оправдывать и скажу, что просто хотел высказать недовольство в связи с ужасной жестокостью по отношению к животным на открытых рынках, которые могли стать источником вируса, и пытался продвинуть веганство", — написал он.

Адамс добавил, что в его сердце есть место для любви ко всем людям, а его мысли в эти дни — с теми, кто столкнулся с пандемией.