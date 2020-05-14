Брайана Адамса затравили из-за расистских высказываний

Неосторожные крепкие выражения канадского музыканта Брайана Адамса в адрес предполагаемых виновников распространения коронавирусной инфекции в Китае стали причиной возмущения комментаторов, которые обвинили исполнителя в расизме. В своей следующей публикации Адамс принес извинения и пояснил, что хотел выступить против жестокого обращения с животными и продвинуть веганство.
"Сегодня вечером должна была начаться серия концертов, под которую был взят в аренду Royal Albert Hall, но из-за какого-то гребаного поедания летучих мышей, продажи животных на открытых рынках и жадных сволочей, создавших вирус, весь мир теперь на паузе, не говоря о тысячах пострадавших или умерших от вируса", — написал он.
Исполнитель саркастически поблагодарил тех, кто, по его мнению, распространил вирус и пожелал им стать веганами. "Всем тем, кто пропускает наши концерты: мне бы хотелось быть на них больше, чем вы можете себе представить. Было здорово провести время в изоляции с моими детьми и семьей, но я скучаю по другой своей семье — моей группе и поклонникам. Берегите себя, и будем надеяться, что мы скоро снова отправимся в дорогу", — обратился Адамс к своим фанатам.
Несмотря на то, что свое обращение он закончил на дружелюбной ноте, а к тексту приложил видеоролик с исполнением своего хита 1983 года "Cuts Like a Knife", его жесткие слова были восприняты частью комментаторов как оскорбление в адрес Китая.
В разное время по неподтвержденной информации, источником возникновения коронавирусной инфекции называли рынок морепродуктов в Китае, местных летучих мышей и даже секретные эксперименты в лаборатории неподалеку от города Ухань.
Так как в своей записи Адамс обратился ко всем этим непроверенным теориям одновременно, читатели решили, что объектом его ненависти стал именно Китай, и обвинили музыканта в расизме.
"Теперь, когда я вижу Брайана Адамса в трендах из-за того, что он расист, мне намного радостнее от того, что я сделал из его концертной футболки свою первую домашнюю респираторную маску", — написал один из них.
Некоторые пользователи также предложили отменить не концерты Брайана Адамса, а его самого, кто-то порадовался, что давно избавился от его записей, или посоветовал исполнителю вспомнить, что не он один в эти дни столкнулся с проблемами.
"Это так безответственно. Он — канадский идол, и он разжигает антикитайское расистское пламя, делая вклад в увеличение количества нападений на китайцев и азиатов по всему миру", — прокомментировала заявление Адамса представитель китайско-канадского национального совета по социальной справедливости.
Недовольство словами Адамса достигло таких масштабов, что музыкант закрыл комментарии к записи, а в следующей публикации принес за нее извинения.
"Прошу прощения у всех, кого оскорбила моя вчерашняя публикация. Не буду себя оправдывать и скажу, что просто хотел высказать недовольство в связи с ужасной жестокостью по отношению к животным на открытых рынках, которые могли стать источником вируса, и пытался продвинуть веганство", — написал он.
Адамс добавил, что в его сердце есть место для любви ко всем людям, а его мысли в эти дни — с теми, кто столкнулся с пандемией.
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INTO THE FIRE. Title track from the same album. Apologies to any and all that took offence to my posting yesterday. No excuse, I just wanted to have a rant about the horrible animal cruelty in these wet-markets being the possible source of the virus, and promote veganism. I have love for all people and my thoughts are with everyone dealing with this pandemic around the world. Here’s the appropriately titled song that would have been performed tonight at the @royalalberthall . #bryanadamsintothefire #songsfromisolation #covid19 #banwetmarkets #govegan