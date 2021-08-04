Браку принца Гарри и Меган Маркл предсказывают скорый крах
Foto: Vida Press

Королевский фотограф Кент Гэвин уверен, что брак принца Гарри и Меган Маркл обречен, сообщает Insider.

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По словам фотографа, он совершенно не думал, что отношения Гарри и Маркл смогут выдержать "давление королевской жизни", когда они поделились новостями о своей помолвке в 2017 году.

"Когда было объявлено, что Гарри собирается жениться на Меган, я сказал своим коллегам и нескольким людям: "Я не даю этому браку и трех лет", — подчеркнул он. Также он отметил, что рождение второго ребенка вряд ли сможет спасти этот брак.

Предсказание Гэвина оказалось неверным, так как Маркл и Гарри отпраздновали свою третью годовщину свадьбы в мае. Однако он уверен, что этому браку рано или поздно все равно придет конец.

4 августа Меган празднует 40-летний юбилей. По этому случаю королевcкая семья Великобритании поздравила Маркл с днем рождения. Пожелание счастливого дня рождения было опубликовано в stories в официальном профиле королевской семьи, позднее к нему добавились поздравления от принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон и принца Чарльза и его жены Камиллы.

Браку принца Гарри и Меган Маркл предсказывают скорый крах
Foto: Privātais ahīvs

Примечательно, что в поздравлениях был упомянут титул герцогини Сассекской, который Меган отказалась использовать.

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Кейт Миддлтон Меган Маркл принц Гарри принц Уильям Принц Чарльз
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