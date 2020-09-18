Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер рассказал о семейной драме

Брат принцессы Дианы — Чарльз, 9-й граф Спенсер — рассказал о том, как в детстве пережил вместе с сестрой драматичный развод родителей. После расторжения брака их мать Фрэнсис, проиграв судебный процесс за опеку над детьми, отказалась от них. По мнению многих биографов, это стало причиной психической нестабильности Дианы во взрослом возрасте.

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В интервью изданию Sunday Times он признался, что вместе с сестрой тяжело переживал развод родителей – Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера, и Френсис, урожденной Роше, которые официально расторгли брак, когда ему было четыре года, а знаменитой сестре – семь.

Граф, как оказалось, больше всего времени проводил именно с Дианой, поскольку две старшие сестры постоянно были в школе. В результате именно младшим детям пришлось наблюдать, как рушится их семья, в самой непосредственной близости. "У нас с Дианой были две старшие сестры, которые оставались в школе, так что мы с ней проходили через это вместе, и я говорил с ней об этом", — вспоминает Чарльз Спенсер.

Как сейчас уверяет брат принцессы Дианы, их мать не была склонна заботиться о детях. "Наш отец был тихим и постоянным источником любви, но наша мать не была создана для материнства. Это не ее вина, она просто не могла это делать, — считает Чарльз Спенсер. – Складывая вещи, чтобы покинуть нас, она пообещала Диане, что вернется, чтобы увидеть ее. Диана привыкла стоять на пороге дверей в ожидании, но она не пришла".

После травматичного детского опыта Чарльзу Спенсеру, по его словам, пришлось проходить сеансы психотерапии в течение 20 лет – иногда они оказывались "мучительными и чудовищными", но принесли ощущение катарсиса. "Выйти с другой стороны оказалось хорошо, — говорит теперь граф. – И одна вещь, которую я понял после всего, с чем боролся, — это то, что очень немногие люди изначально обладают стремлением к разрушению".

Самому Чарльзу Спенсеру удалось справиться с детской травмой – в 2011 году он после двух браков, закончившихся разводами, в которых родились шестеро детей, счастливо женился в третий раз на Карен Вильнев. Во время интервью она была рядом со Спенсером – женщина призналась Sunday Times, что быть третьей женой для нее – большая удача.

"Я была и первой женой, и третьей. И, поверьте, лучше всего быть третьей, потому что мужчины очень мотивированы к этому времени, — сказала графиня. – Они правда, правда очень стараются. Самым привлекательным в Чарльзе для меня было то, как сильно он хотел работать над собой – и продолжать это делать".

Мать принцессы Дианы Франсис Шэнд Кидд, оставившая их отца, чтобы быть с любовником, Питером Шэндом Кидом, передала опеку над четверыми детьми (помимо Чарльза и Дианы, это были их старшие сестры Сара и Джейн) в результате судебного процесса, начатого Джоном Спенсером.

Это – малоизвестная часть биографии леди Ди, на которую окончательно пролил свет лишь вышедший в 2018 году документальный телесериал "Королевский дом Виндзоров". "Свидетели скандального развода родителей, они с братом и сестрами оказались предметами жестокой битвы за опеку, — рассказывается в сериале. – В результате мать Дианы была вынуждена отказаться от детей. Диана позже признавалась, что ее преследовал звук хруста гравия, раздававшийся, когда уходила ее мать".

По мнению биографов принцессы Дианы, пережитая в детстве драма наложила огромный отпечаток на ее дальнейшую судьбу и серьезно ударила по психике. "Ее ментально травмировал пережитый опыт, — утверждала, например, биограф Пенни Джунор. – А попасть в королевскую семью оказалось худшим сценарием для ее судьбы". А по мнению эксперта по королевской семье Салли Беделл Смит, большой ошибкой со стороны принцессы стал отказ от помощи психотерапевта. "Грустно, что в ее короткой запутанной жизни ее близким – друзьям и родным – не удалось убедить ее найти лечение для жестких симптомов эмоциональной нестабильности".

Чарльз Спенсер сегодня – известный в Великобритании автор исторических книг, посвященных, в основном, монархии и аристократии. В том числе, он писал и об истории рода Спенсеров, имеющих крепкие связи с королевской семьей.