Брэд Питт дал повод для слухов о романе с молодой моделью

56-летний актер Брэд Питт дал повод для слухов о романе с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски.

Актера заметили в компании девушки в парижском аэропорту. Они прибыли на одной машине и вместе сели на частный самолет. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник, Питт повез Потуральски в винодельню, принадлежащую Питту и его бывшей жене Анджелине Джоли.

Николь Потуральски снималась для обложек Harper's Bazaar и Elle и неравнодушна к проблеме насилия над женщинами и детьми. Официально ни модель, ни актер слухи о романе не подтверждали.

If Brad Pitt's new relationship is real, she is the type he likes. Back in'94, girlfriend Czech model Jitka Pohlodek pic.twitter.com/0mwVeyEkac