Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни русскому бизнесмену
Foto: AP/Scanpix

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Об этом сообщает TMZ.

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Артист обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. При этом, выяснил портал, покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер (ему же принадлежит Latvijas balzāms).

В результате Питт в исковом заявлении указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. В результате "Шефлер подорвал его способность управлять винодельней", отметил актер. Он требует расторгнуть сделку и обязать экс-супругу возместить убытки.

Ранее Питт обвинил Джоли в заговоре и "систематическом воспрепятствовании" из-за попытки продать половину их общего поместья. По утверждению адвокатов актера, она якобы пытается продать свою часть за символическую сумму. Подобная сделка поможет обойти право Питта распоряжаться владением и получать от него прибыль. Тогда приближенный к разбирательствам источник негативно оценил действия Джоли. "Неизменно, действия Анджелины по отношению к Брэду мстительны. Это еще один пример того, как человек пытается обойти правила и уклониться от своих обязательств", — заявил он.

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