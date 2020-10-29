Брэд Питт тайно расстался с 27-летней моделью
Foto: Vida Press

Американский актер Брэд Питт расстался с 27-летней моделью Николь Потуральски, сообщает Daily Mail.

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"Все закончилось", — прокомментировал инсайдер новость о расставании звезды Голливуда и модели. По данным издания, Питт и Потуральски после трех месяцев романа закончили отношения тайно.

27-летнюю модель и 56-летнего актера впервые увидели вместе в августе 2020 года. Пару заметили во французском аэропорту недалеко от поместья Шато Мираваль.

Инсайдер отметил, что Питт "оставался реалистом" в отношениях с Потуральски. У девушки "сложная семейная ситуация", к тому же она живет в Германии.

Журналисты прозвали Николь Потуральски копией Анджелины Джоли — бывшей жены Питта, с которой артист с 2016 года находится в судебном разбирательстве относительно развода. Потуральски в сентябре 2020 года ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли в своем Instagram-аккаунте. "Счастливые люди не испытывают ненависти", — написала она.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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