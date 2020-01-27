Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в секретных свиданиях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Голливудских звезд Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в секретных встречах.

По словам друзей знаменитостей, бывшие супруги уже были на пяти свиданиях, после которых осознали, что вновь испытывают друг к другу чувства. Отмечается, что они также вместе проводили время на рождественских каникулах, сообщает издание Mirror.

"Не думаю, что она когда-либо переставала его любить, хотя он разбил ей сердце, оставив ее ради Анджелины Джоли. Понадобилось много времени, но она простила его", — рассказал источник из окружения Энистон.

Как утверждает сотрудник компании Питта Plan B, в последнее время актер постоянно говорит о бывшей жене. "Они восстановили романтические отношения, и я долгие годы не видел, чтобы кто-то из них был настолько счастлив", — поделился собеседник издания.

Ранее в январе Питт признался, что ничего не знает о слухах в СМИ и социальных сетях, касающихся его примирения с Энистон. "Я блаженно наивен и останусь в неведении", — заявил артист.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году в Малибу. Спустя пять лет пара объявила о расставании. Отмечалось, что причиной разрыва мог стать роман актера с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли, на которой Питт женился в 2014-м году. В 2016-м Джоли подала на развод.

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Брэд Питт Дженнифер Энистон

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form