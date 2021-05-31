Голливудского актера Брэда Питта заподозрили в романе с номинанткой на "Оскар" — актрисой Андрой Дэй. Об этом сообщает издание The Mirror.

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По информации издания, Питта заметили, когда он якобы обменивался номерами с Дэй на церемонии вручения "Оскар". Очевидцы рассказали, что актеры "флиртовали за кулисами". "Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой", — отметили они. Другой источник также добавил, что "Андра уже какое-то время находится в поле зрения Брэда".

36-летняя Андра Дэй была номинирована на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Ранее Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги Анджелины Джоли. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет. Теперь в соглашение об опеке внесены существенные изменения.

Джоли начала бракоразводный процесс в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.