Бренд одежды Рианны закрыли "до лучших времен"
Foto: Vida Press

Французской конгломерат LVMH, куда входят бренды-производители предметов роскоши, закрыл марку одежды Fenty, принадлежащую американской певице Рианне. Об стало известно изданию WWD.

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Представители компании сообщили в комментарии журналистам, что Рианна и LVMH совместно приняли решение приостановить деятельность компании в Европе "до лучших времен". Для продолжения функционирования Fenty партнеры договорились ожидать более благоприятных экономических условий.

Отмечается, что самый актуальный пост в Instagram-аккаунте бренда датируется 1 января, а свою последнюю коллекцию — линейку обуви, разработанную в коллаборации с дизайнером Аминой Муадди (Amina Muaddi), — Рианна представила в ноябре 2020 года.

В настоящее время LVMH планирует сфокусироваться на продвижении более успешных проектов Рианны — косметических линиях Fenty Beauty и Fenty Skin, а также на бренде нижнего белья Savage x Fenty.

По информации издания, певица сожалеет о вынужденном закрытии модного производителя.

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Lenta.ru

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