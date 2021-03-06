Бриллианты, дома и скот: как Канье Уэст и Ким Кардашьян будут делить нажитые миллионы

19 февраля многомиллионную аудиторию рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян потрясло сенсационное известие: пара все же решила расстаться после семи лет брака. Раскол идеальных на первый взгляд отношений неспроста вызвал шок у поклонников: супруги воспитывают четверых любимых детей, регулярно публикуют фотографии совместных путешествий, посещают светские мероприятия и вообще купаются в роскоши. В то время как музыкант записывал новые треки, шил обувь и баллотировался на пост президента США, его жена превращалась из участницы скандального реалити-шоу в успешную бизнесвумен и завоевывала признание фанатов по всему миру. Приближенные к паре источники уверены, что именно успеха некогда безвестной Кардашьян не вынесла психика Уэста.

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О событиях, стоящих за разладом звездной пары, и колоссальных суммах, которыми завладеет Ким благодаря разводу, пишет "Лента.ру".