Бриллианты, дома и скот: как Канье Уэст и Ким Кардашьян будут делить нажитые миллионы

19 февраля многомиллионную аудиторию рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян потрясло сенсационное известие: пара все же решила расстаться после семи лет брака. Раскол идеальных на первый взгляд отношений неспроста вызвал шок у поклонников: супруги воспитывают четверых любимых детей, регулярно публикуют фотографии совместных путешествий, посещают светские мероприятия и вообще купаются в роскоши. В то время как музыкант записывал новые треки, шил обувь и баллотировался на пост президента США, его жена превращалась из участницы скандального реалити-шоу в успешную бизнесвумен и завоевывала признание фанатов по всему миру. Приближенные к паре источники уверены, что именно успеха некогда безвестной Кардашьян не вынесла психика Уэста.
О событиях, стоящих за разладом звездной пары, и колоссальных суммах, которыми завладеет Ким благодаря разводу, пишет "Лента.ру".
- 1. "Что это за Ким Кардажон?"
- 2. "Она одна из самых лучших людей, каких мне только доводилось встречать"
- 3. "Мне уже 30, и мне пора замуж"
- 4. "Я была всего лишь приложением к Канье"
- 5. "Это был самый страшный момент в моей жизни"
- 6. Не "просто жена Канье Уэста", но самый влиятельный инфлюэнсер
- 7. "Развод настолько мирный, насколько это вообще возможно"