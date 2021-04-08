Британцы хотят видеть на троне принца Уильяма, но не Чарльза

Согласно опросу компании Deltapoll, жители Соединенного Королевства хотели бы видеть следующим правящим монархом не наследного принца Чарльза, а его сына Уильяма, пишет Mirror.

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Большинство из опрошенных (47%) считают, что именно Уильям должен унаследовать корону у своей бабушки Елизаветы II. За принца Чарльза проголосовали 27%, а 18% считают, что в Британии больше не должно быть монархии.

При этом свою небольшую часть получил и Гарри, которому симпатизируют и хотят видеть королем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Что касается правящей королевы (в апреле ей исполнится 95 лет), то 41% участников опроса уверены, что она должна оставаться на троне до самой смерти, а 27% указали, что ей следует отказаться от престола только в случае ухудшения здоровья.

51% всех респондентов уверены, что Гарри и его супруга Меган сильно ударили по репутации британской монархии, а 58% считают, что герцог и герцогиня Сассекские недостойны королевских титулов.

По мнению главы антимонархической группы "Республика" Грэма Смита, этот опрос наглядно показал, что жители хотят выбора, а не наследственной системы власти: "Огромная пропасть между поколениями подчеркивает, насколько члены королевской семьи оторваны от современных взглядов". При этом он отметил, что "независимо от того, что говорят опросы, королем будет Чарльз".

Полная версия опроса доступна тут.