Британцы потеряли веру в принца Гарри и сочувствуют королеве
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британцы стали на защиту королевы Елизаветы II от ее собственного внука: после того, как принц Гарри и Меган Маркл сделали достоянием общественности резкое заявление, на них окончательно ополчились журналисты, королевские биографы и сочувствующие.

21 февраля на сайте принца Гарри и Меган Маркл, который пока еще носит название Sussex Royal, появилась новая информация о том, как будет процесс формального отделения Гарри, Меган и их сына Арчи Харрисона от "работающих членов" королевской семьи. В числе прочего, они заявили, что не будут использовать в отношении себя термин "королевский", как ранее потребовала Елизавета II.

Однако публике показалось, что это было сделано в оскорбительной манере — будто бы Меган и Гарри дали понять королеве, что она не имеет права им указывать.

"Хотя управление термином "королевский" за пределами Великобритании не относится к юрисдикции монарха или кабинета министров, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать выражение "Королевские Сассексы" или слово "королевский" в любых формах на каких-либо территориях (ни в Соединенном Королевстве, ни за его пределами), когда весной 2020-го произойдет переход", — было сказано в сообщении. Наблюдатели решили, что холодная реплика была адресована лично бабушке Гарри.

Неприятное ощущение подкреплялось еще и тем, что в своем новом заявлении герцоги намекнули: с ними обращаются не так, как с другими потомками Елизаветы II — принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

В тексте появился еще один пункт, в котором Меган и Гарри заявили, что прекращают процесс оформления авторских прав на имя "Sussex Royal", в то время как герцоги Кембриджские в свое время зарегистрировали свой титул как товарный знак.

Реакция общественности на эти новые заявления оказалась чрезвычайно резкой: для королевских биографов указание на то, что монарх не может распоряжаться словом "королевский" в других странах, показалось публике свидетельством того, что внук Елизаветы II ожесточился.

Это чувство разделяют и при дворе. "Давайте надеяться, что они, наконец, почувствуют, что получили достаточно для того, чтобы выйти из системы", — заявил Daily Mail источник в Букингемском дворце. Другой же заявил, что Гарри и Меган, по его мнению, "потеряли чувство реальности". "Они сами решили это сделать, и семья явно делает все возможное, чтобы облегчить это, — сказал он. – Но это неизбежно требует жертв с обеих сторон, и Сассекским лучше быть за это благодарными".

Журналисты же оплакивают когда-то любимого ими принца Гарри, который, по их мнению, все больше демонстрирует семье, и особенно бабушке, что больше не хочет иметь с этими людьми ничего общего. Например, журналистка Бел Муни опубликовала в Daily Mail заметку о том, какие нежные отношения связывали внука с бабушкой раньше.

Биограф принца Гарри Анджела Левин в своей колонке для Daily Mail написала, что Меган Маркл, как Снежная Королева, воткнула в сердце Гарри кусочек льда, отчего он отвернулся от своей семьи. "Заложник, узник ее замерзшей пустыни, он озлоблен и равнодушен к тем, кто по-настоящему его любит", — пишет она.

Между тем, именно Анджеле Левин принц Гарри признался два года назад, что когда-то уже думал о том, чтобы отказаться от королевских полномочий и жить частной жизнью без окружающих наследников Елизаветы II почестей и внимания. "Я чувствовал, что хочу уйти, — говорил он ей в 2017 году. — Но решил остаться и выработать роль для себя самого". Он признавался, что многие годы не мог найти себя, злоупотреблял алкоголем и предавался прочим излишествам, и по-настоящему счастливым почувствовал себя во время службы в Афганистане, которая казалась идеальным способом сбежать от дворцовых формальностей. Однако, оставшись, он решил направить энергию в мирное русло: "Мы не хотим быть просто кучкой знаменитостей, мы хотим использовать свою роль на благо".

Пока что Меган и Гарри критикуют за то, что они ведут себя именно как знаменитости — окружая свой дом в Канаде забором, видеокамерами и предупреждающими табличками и выступая в качестве спикеров на форуме для банкиров. Британская пресса оставляет принцу Гарри все меньше шансов доказать, что он действительно хотел вести простую жизнь и делать добрые дела: сейчас он для британцев — внук Елизаветы II, который обидел бабушку.

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