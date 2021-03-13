Британцы разлюбили принца Гарри и Меган Маркл

Британцы стали хуже относиться к принцу Гарри и Меган Маркл после выхода в эфир их скандального интервью. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov, доступные на ее сайте.

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В исследовании приняли участие 1663 человека. По данным на четверг, 11 марта, симпатию принцу Гарри выразили 45 процентов опрошенных, в то время как 48 процентов отметили, что относятся к нему плохо. Таким образом, его рейтинг упал до -3, хотя еще 2 марта составлял 12.

Что касается герцогини Сассекской Меган, в ее поддержку высказался 31 процент опрошенных, против 58 процентов тех, кто не одобряет ее персону. Ее рейтинг снизился до -27, хотя еще неделю назад достигал -14. В целом рейтинг пары упал до рекордно низкого уровня, что говорит о том, что британцы их разлюбили.

В основном паре симпатизируют молодые люди (от 18 до 24 лет), а представители самой старшей возрастной группы (от 65 лет) их не любят.

Что касается остальных членов королевской семьи, резко снизился рейтинг только у принца Чарльза: с 21 до 7. Королеву продолжает одобрять 80 процентов опрошенных, а число критиков уменьшилось на один процент. Рейтинг принца Уильяма упал с 65 до 60, у Кейт Миддлтон он не изменился.

Компания также регулярно опрашивают британцев — поддерживают ли они монархию или хотели бы, чтобы главу страны выбирали с помощью народного голосования. В октябре 2020 года монархию поддерживало 67 процентов респондентов, а сейчас — 63. Четверть опрошенных в марте выступили за выборы, в октябре же эту идею поддержал 21 процент. Авторы исследования отмечают, что, на первый взгляд, говорить о кризисе монархии не приходится, однако обращают внимание на статистику ответов молодежи: в марте 42 процента выступили против монархии, а 37 — за. В октябре соотношение было обратным: 37 к 42 процентам.

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

После показа интервью почти половина британцев сочла неприемлемыми заявления, сделанные Гарри и Меган.