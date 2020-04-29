Британский премьер Борис Джонсон стал отцом в шестой раз

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, переболевшего новой коронавирусной инфекцией, и его невесты Кэрри Симондс родился сын.

По данным пресс-секретаря Джонсона, ребенок (уже шестой для политика и первенец для его невесты) появился на свет в больнице Лондона в среду утром, 29 апреля. 32-летняя Симондс и новорожденный находятся под присмотром врачей и чувствуют себя хорошо. "Премьер-министр и госпожа Симондс выражают благодарность персоналу родильного отделения", — отметили официальные представители Джонсона и его невесты.

В сентябре 2018 года было объявлено о начале бракоразводного процесса Джонсона с Мариной Уилер. Они женаты с 1993 года, у них четверо детей. Причиной развода стали многочисленные измены политика. До этого супруги дважды расходились.

После расставания с Уилер Джонсон вступил в отношения с Симондс. Они обручены и планируют пожениться.

Известно, что у политика также есть внебрачная дочь, родившаяся в отношениях с арт-консультантом Хелен Макинтайр.

Также пресса писала о еще одном внебрачном ребенке, но эта информация не имеет официального подтверждения.