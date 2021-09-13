Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари
Foto: Privātais arhīvs

Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером и актером Сэмом Асгари. Они встречаются уже почти пять лет.

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На видео, опубликованном в "Инстаграме" певицы, она показывает кольцо с большим драгоценным камнем.

Ранее Бритни рассказала, что условия опекунства запрещают ей выходить замуж или иметь детей в будущем. Опекуны контролируют и ее финансы.

Суд назначил ей опекунов после череды скандалов, усомнившись в психическом здоровье знаменитости.

В прошлом году исполнительница начала борьбу за контроль над своей жизнью, и в августе 2021 года ее отец Джейми Спирс согласился прекратить опекунство, продолжающееся 13 лет.

Жених певицы Асгари, сын эмигранта из Ирана, работает персональным фитнес-тренером и актером. Он познакомился с будущей невестой на съемках клипа "Slumber Party" в 2016 году.

"Сегодня пара сделала свои длительные отношения официальными, и они тронуты выраженной в их адрес поддержкой, пожеланиями и любовью", - заявил менеджер Асгари в интервью журналу People.

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Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

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