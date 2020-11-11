Американская поп-певица Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца, Джейми Спирса, контроля над ее имуществом, сообщает "Би-би-си".

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Представители певицы намеревались отстранить ее отца от должности опекуна. Джейми Спирс управлял финансами певицы с 2008 года из-за опасений по поводу ее психического здоровья.

Адвокат артистки заявил, что поп-звезда "боялась" его. По словам певицы, она не будет выступать, пока ее отец останется в роли опекуна, на что представитель отца Спирс ответил, что тот всегда действовал в интересах дочери.

Судья отметил, что возможно рассмотрение апелляции на его решение. Также суд постановил назначить финансовую компанию Bessemer Trust соопекуном певицы.

Утверждения Бритни Спирс, что она полностью здорова и у нее серьезные отношения с молодым мужчиной, были проигнорированы. Ранее суд отклонил иск американской поп-певицы об освобождении ее из-под опеки отца.